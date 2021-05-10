شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالطباعة: نرفض ممارسات الاحتلال الصهيونى فى الأقصى والشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجدي البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته المعنية باتخاذ قرارات وإجراءات عملية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلى، على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.

وطالب البدوى، فى بيان للنقابة، الجامعة العربية بتفعيل كافة أسلحتها المشروعة لوقف ذلك العدوان الذي يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي أحياء المدينة والإعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

ووصف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، ممارسات الاحتلال التى تشهدها الأراضى الفلسطينية حاليا بالإرهاب، مؤكداً على رفضه واستنكاره لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضى جديدة أو تهجير الفلسطينيين مثلما يحدث فى حي الشيخ جراح، مؤكدا أن ما يحدث انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.