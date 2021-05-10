شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن إنشاء غرفة محولات لتشغيل سوق طلخا بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة تخصيص قطعة أرض 60 مترا لصالح حى الزاوية كحق انتفاع بالمجان، لإنشاء غرفة محولات كهربائية، لتشغيل سوق طلخا "داير الناحية"، بالزاوية والذى تم تنفيذه ليتم تشغيله قريبا.

وتفقد الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، غرفة المحولات التي تم إنشاؤها لتشغيل سوق طلخا بالزاوية الحمراء ضمن أعمال التطوير الجارية بالزاوية الحمراء، ومن المقرر أن تغذى الغرفة سوق طلغا بالكهرباء اللازمة.

ومن المقرر أن تفتتح محافظة القاهرة خلال أيام سوق طلخا "داير الناحية" والذى تم تنفيذه بحى الزاوية الحمراء، ومن المقرر أن يتم إعادة الباعة الذين تم نقلهم بشكل مسبق من السوق قبل تطويره.

وفى السياق ، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تطوير السوق، والذى يتم تنفيذه من خلال منحة الاتحاد الأوروبى الموكلة للوكالة الفرنسية على أحدث طراز، حيث يتكون السوق من 136 باكية مقسمة الي: 22 باكية مساحة ( 3م × 2م ) ، و114 باكية مساحة ( 2.5 × 2 )، ونشاط السوق (أسماك - طيور - خضروات - فاكهة - ادوات منزلية).

يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.

وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.