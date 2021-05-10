شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 8 قرى بشبين القناطر بالقليوبية بسبب عطل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن حدوث عطل مفاجى بخط المياه الرئيسي قطر 500 مم خرسانى، مما تسبب في انقطاع المياه بقري (طحوريا- كفرطحوريا- كفر الشرفا- القلزم- الحسانية- كفر سعد بحيري- الشيخه سالمة) بمدينة شبين القناطر.

وأوضحت الشركة أنه من المنتظر بدء الأعمال صباح يوم الثلاثاء 11 /5 فى تمام الساعة 10 صباحا والانتهاء الساعه 4 عصراً، وسيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وسيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم

01200288880