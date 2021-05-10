شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 12 محلا وكافيه فى طرة والبساتين وحلوان جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم غلق 7 محال وكافيهات خلال الحملات بشوارع حى طرة بقيادة الدكتور محمد المجبر، رئيس الحى، كما تم رفع جميع الإشغالات، ضمن تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التى قررتها الدولة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه يتم شن حملات يوميا فى توقيت واحد بكل الأحياء لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ومنع تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيهات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، مع رفع الإشغالات من الشوارع وتحرير المحاضر اللازمة.

وأسفرت الحملات بحى البساتين غلق وتشميع 5 محلات لعدم تنفيذ التعليمات وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، حيث تم مرور الحملة بشارع مساكن الشركة الكويتية المعادى الجديدة وشارع البحث الجنائى بمنطقة صقر قريش وشارع 306 وشارع النصر وشارع اللاسلكى وشارع امتداد فلسطين ومنطقة المعراج العلوى والمعراج السفلى.

وفى حى المعادى شملت الحملة المحلات والكافيهات بشارع 9، وشارع حسنين دسوقى، وشارع أحمد زكى، وشارع 151، وشارع مصر حلوان أبراج عثمان، وشارع 9 تقسيم المساحة، وشارع الخمسين ومكة، وشارع السوق التجارى، وشارع 77، برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحى.