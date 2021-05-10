ضبط شخص بحوزته 18 طربة حشيش وطبنجة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، ( أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات.

وضُبط بحوزة المتهم (18 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي– كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 10 طلقات نارية – مبلغ مالي - هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.