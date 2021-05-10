كاد يموت بسببها.. شجاعة أحمد سامي تنقذ فتاة من 4 متحرشين بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ما إن سمع أحمد سامي، 19 سنة، صرخات فتاة تستغيث من تحرش 4 شباب بها بأحد شوارع المعادي، هبّ لنجدتها بالتشاجر معهم لينتهي الأمر بطعنة في صدره.

الجمعة قبل الماضية، كان الشاب في طريقه إلى منزل أقربائه بحدائق المعادي، حيث سمع صرخات فتاة تتعرض للتحرش والضرب من 4 شباب داخل "توك توك" يحاولون اختطافها للتعدي عليها جنسيًا وسرقتها.

ظلت الفتاة تقاوم المتهمين بشجاعة، منتظرة ظهور أحد الأشخاص لنجدتها في ظل خفوت حركة المارة في الثانية ظهر الجمعة وارتفاع درجة الحرارة، ليتدخل "سامي" محاولًا تخليصها من المتهمين الأربعة.

فور تدخل أحمد سامي لإنقاذ المجني عليها، بادره المتهمون بسيل من السبّ والضربات، فبادرهم إياها، وتمكن بعد مشاجرة قرابة 15 دقيقة من إنقاذ الفتاة، لكن أحد المتهمين وجه إليه طعنة في الصدر، وفروا هاربين في "التوك توك".

نقل المارة المجني عليه أحمد سامي إلى مستشفى قصر العيني، حيث تلقى العلاج وغادر إلى منزله بعد أيام.

وأدلى الشاب بأقواله أمام نيابة دار السلام الجزئية، حيث قدّم المحامي عبدالرازق مصطفى، الدعم القانوني له، مؤكدًا اتباع الإجراءات القانونية اللازم لتحقيق العدالة وتوفير العدالة له من الجناة.

وكان قاضي المعارضات قرر استمرار حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.