ضبط محامي مُزيف استولى على 4 مليون جنيه من مواطن في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، انتحل صفة محامي، وزور خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبرى، واستولى على 4 مليون جنيه من مواطن بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض في الغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بتعرضه لواقعة احتيال من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى) لقيامه بزعم كونه محامى بإحدى الهيئات الحكومية وتمكن من الاستيلاء منه على مبلغ مالي (4 ملايين جنيه) بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض كانت مستأجرة لوالده بنطاق محافظة الغربية وصرف تعويض له من الجهات المختصة لقيام بعض الأهالي بوضع يدهم على تلك الأرض.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه (حاصل على دبلوم، مقيم بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا احتياليا واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد -خلافًا للحقيقة– وذلك عن طريق انتحاله صفة محامي بإحدى الهيئات الحكومية واستغل تلك الصفة المنتحلة في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ايهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وتمـكن من خلال ذلك النشــاط من الاستيلاء عـلى المبلغ المالي مـن الشاكي بعد أن زعم له قدرته على التوسط في إنهاء إجراءات تقنين نقل ملكية قطعة الأرض المشار إليها، وأرسل للشاكي من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" على هاتفه المحمول خطاب منسوب لإحدى الهيئات الحكومية يفيد –على خلاف الحقيقة – صدور قرار بنقل ملكية الأرض وتسليمها له وكذا خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبرى تفيد -على خلاف الحقيقة – استحقاق الشاكي لتعويضات عن قطعة الأرض المشار إليها بقيمة (123 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه باصطناع الخطابات المزورة من خلال استخدم برامج كمبيوتر وإرسالها للشاكي على هاتفه المحمول.