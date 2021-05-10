ضبط شخص بحوزته بندقية آلية وفرد محلي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أحد العناصر الإجرامية – سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا ومطلوب ضبطه في قضية سرقة بالإكراه

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت تردد (أحد العناصر الإجرامية – سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا ومطلوب ضبطه في قضية سرقة بالإكراه) على المنطقة سكنه بمنطقة المطرية بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه المتهم أمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية - فرد محلي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.