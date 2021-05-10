ضبط 16 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالفيوم

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

محمد يوسف

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