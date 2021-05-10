ضبط 16 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.
استهدفت الحملة (دائرة مركزي شرطة يوسف الصديق والشواشنة) بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهودها عن ضبط 16 شخص، بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
كما نجحت الحملة في تنفيذ 19 حكم قضائي متنوع بإجمالي 8 محكوم عليهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.
يأتي ذلك في إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.