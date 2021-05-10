تهديهم عبوات كعك.. الداخلية تشارك المواطنين فرحة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتجهيز عبوات كعك مشاركة من وزارة الداخلية للمواطنين في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، ودور الأيتام.

ووزعت وزارة الداخلية عدد من عبوات الكعك بمستشفيات (قصر العيني- المعهد القومي للأورام- مستشفى 57357 سرطان الأطفال- الأطفال الياباني "أبو الريش"- أحمد ماهر التعليمي- الحسين الجامعي- السيد جلال- الدمرداش الجامعي- مستشفى الصحة النفسية والعصبية) كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

هذا وقد تم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات، وتعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.