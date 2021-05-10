شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: توريد 83 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إن ما تم توريده حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021 بلغ ما يقرب من 83 ألف و392 طن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم أمس الأحد توريد 4 آلاف و598 طن.

وأضاف «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه يوجد عدد 14 صومعة وشون وهناجر بنطاق المحافظة تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلي من العام السابق، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .