شكرا لقرائتكم خبر عن معتدل خلال فترات الليل.. تعرف على حالة الطقس في أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المقبل.

قال «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي خلال برنامج «صباحك مصري» المُذاع على قناة «mbc مصر»، إنه وفقًا لما أصدرت هالهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد حالة الطقس انخفاضًا تديرجيًا في درجة الحرارة اعتبارًا من اليوم الاثنين، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.

أضاف: «من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة 5 درجات مئوية في القاهرة فتصبح درجة الحرارة بها اليوم، لتسجل 35 درجة مائوية بعد أن سجلت 40 درجة أمس»، موضحًا: «هذا الانخفاض يستمر معنا خلال الأيام المقبلة لتتراوح درجة الحرارة بين 32 و33 درجة مئوية على الوجه البحري، وبين 29 و30 درجة على السواحل الشمالية، و34 درجة على شمال الصعيد، و37 و38 على شمال الصعيد».

تابع: «يمكننا أن نصف الطقس بأنه مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في فترات النهار، أما فترات الليل فستتراوح بين 17 و18 درجة مائوية، أي طقس الليل سيشهد أجواء معتدلة وربيعية»، لافتًا إلى أن الجو سيكون معتتدل وممتع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر، الاثنين، درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد، على أن تكون درجة الحرارة المتوقعة خلال أول يوم العيد 32 درجة على القاهرة و32 على الوجه البحرى و27 على السواحل الشمالية الغربية و26 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و35 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

أما ثاني أيام العيد فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 14 مايو 33 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

بينما ثالث أيام العيد 15 مايو فتكون درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و28 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.