شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم معرض لمشروعات التخرج الطلابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتورة سابينا مولر عميد كلية العلوم التطبيقية والفنون، والدكتور أحمد وهبي نائب العميد للشئون الطلابية معرض مشروعات طلاب الكلية للفصل الدراسى الأول الذي حوى تصاميم طلاب السنوات الدراسية المختلفة متضمنة عدد من مشروعات التخرج بأقسام الكلية الثلاث التصميم ( الجرافيكي -المنتج- الاعلام).

تضمنت المشروعات الطلابية المعروضة أفكارا إبداعية تعكس مجموعة متنوعة من الموضوعات ويجمع بينها رابطاً جوهرياً هو الصلة الوثيقة التي تربط البيئة ومجالات التنمية المجتمعية والثقافية مع تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية من جهة والممارسات التطبيقية في ميادين الصناعة، كمثال تم استعراض تصاميم لمقاعد جمعت أشكالها فيما بين الطراز الكلاسيكى والحديث تحمل أفكاراً جديدة مبتكرة تحولت إلى نماذج يستفيد منها المجتمع من خلال تصميمات أعتمدوا في تنفيذها على استخدام أشكال هندسية ذات أبعاد ثنائية وثلاثية.

تتبنى الكلية مجموعة من معايير التقييم للمشروعات الطلابية وهى: الابتكار- الأثر الإيجابي- الاستدامة- التعليم والتكنولوجيا انعكست على مجموعة من مخرجات الأعمال الطلابية في مجال التصميم التحريري والتفاعلي والإعلامي- مشاريع التصميم الصناعي، المنتجات الفخارية، تجليد وطباعة الكتب بأشكال وزخارف إبداعية مختلفة، لوحات التخطيط اليدوي.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور منصور خلال جولته التفقدية بأن المشروعات الطلابية المطروحة تعد نماذج متميزة برز من خلالها قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية والفنون في تحقيق التفاعل بين المدرس والمتعلم وبيئة التعلم من أجل اكتساب المعرفة بكفاءة وفعاليّة وبطريقة جذّابة وممتعة وملهمة، مشيراً إلى أن العقول والمواهب المثابرة على النجاح تعد الخطوات التمهيدية لترسيخ تقنيات التصميم بالذكاء الاصطناعي الذي يشكل أحد أهم عوامل نمو اقتصاد المستقبل، وهو الكفيل بحل العديد من التحديات الإنتاجية التي تصادفنا في مسيرتنا الاقتصادية الصناعية الإنتاجية بحيث تصبح الصناعة أكثر كفاءة وصداقةً للبيئة وملاءمةً للمجتمع.

وأشاد منصور بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتأكيد دوما على الطلاب بضرورة الأخذ بأحدث معايير الاستدامة والأمان، مؤكداً أن ذلك يمثل ترجمة لرؤية الدولة لمستقبل قائم على التنمية التي تطور من جودة الحياة في المجتمع وتحمي في ذات الوقت مصادره وموارده الحيوية ونقطة انطلاق رئيسة نحو أسواق المنطقة فرؤيتنا مشتركة مواكبة للدولة نحو تحقيق النمو المستدام الذي يدفعه الابتكار.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم معرض لمشروعات التخرج الطلابية

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم معرض لمشروعات التخرج الطلابية

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم معرض لمشروعات التخرج الطلابية