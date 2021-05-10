شكرا لقرائتكم خبر عن جولات بمساجد وكنائس المنيا لنشر الوعي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تكثيف التوعية الصحية بالمساجد والكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لنشر الوعي الصحي بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة» والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، انه يتم عمل توعية وتثقيف صحي للمواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرات لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.