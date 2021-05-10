شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدورات التدريبية المؤهلة للراغبين في الترشح لمنصب «العميد» بكليات جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء الدورات التدريبية المؤهلة للراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية / معهد؛ بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، ويعد حضور هذه الدورات أحد متطلبات شغل وظيفة العمداء.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه يتم تدريب المرشحين وتأهيل المرشحين على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وتشخيص وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، والسلوك الوظيفي والمخالفات المالية والإدارية، وجامعات الجيل الثالث (الجامعات الذكية).

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصة في المجالات المختلفة، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، مشيرًا إلى أن الدورة الأولى تعقد في الفترة من 9 مايو وحتى 11 مايو 2021.