شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة مياه المنوفية والعضو المنتدب، رفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الفطر.

وشدد «نجيب» في تصريحات صحفية، الإثنين، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، كما أمر سيادته برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وقال إنه من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتى يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجهها في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.