شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار مدعم ببني سويف قبل تهريبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته، الإثنين، تقريرًا عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن حملة تفتيشية نفذتها إدارة تموين ناصر بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط سيارة محملة بــ 8 آلاف لتر سولار قبل الإفطار قبل تهريب السولار المدعم وبيعه في السوق السوداء.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.