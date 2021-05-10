شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دفعتي صيدلة «2018 و2019» تتصدر من جديد.. والصيادلة يطالبون بتكليف دون تمييز (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 والتي انتهت حسمت لجنة الصحة في البرلمان ، برئاسة النائب أشرف حاتم أزمة تكليف الصيادلة ، بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.

جاء هذا القرار بعد أشهر من محاولات خريجي كلية الصيدلة دفعات 2019و2018 المطالبة بحقهم في تكليف الدفعة كاملا وعددهم 34 ألف صيدلي وليس تكليف 11 الف فقط كما فعلت وزارة الصحة بالمخالفة لقانون التكليف، إلا أن هذا القرار لم يلق قبول من قبل الصيادلة وذلك لأنه حسم التكليف بشكل كامل لخريجين دفعة 2018، وعلي خريجين عام 2019 الإنتظار أسبوعين كاملين دون معرفة مصيرهم علي حد قولهم .

أميرة محمد خريجية كلية صيدلة دفعة 2019 عبرت عن حزنها لهذا القرار، وقالت إن المطلب الرئيسي لجموع خريجين الصيادلة تكليف الجميع وليس دفعة دون الأخري، أنه ليس منطقي ان يتم الانتظار اسبوعين في ظل معاناة ومماطلة من قبل الوزارة لأشهر كثيرة حتي حصل زملائنا علي حقهم.

وأضافت أن وزارة الصحة أصدرت قرار بتكليف الجميع ولماذا تستني البعض، ونظل لا نعرف مصيرنا خاصة وأن الوزارة لم تسمع لشكوي الخرجين .

اسلام العيسوي خريج 2019 كليه صيدله جامعة طنطا وحضر الجلسة مجلس النواب أمس وقال إن القرار الذي صدر بتكليف دفعة 2018 دون تحديد أليات لتكليف دفعة 2019 هذا قرار ظالم، وطالب الوزارة بإصدار أمر تكليف لدفعة 2018 و2019 وفق لضوابط قانون التكليف، واقترح أن يتم تأخر استيلام الدفعة التكليف ولكن يجب إعلان نتيجة التكليف للجميع، وأكد أن قرار مجلس النواب بوضع جدول زمني بشان تكليف دفعة 2019 هذا غير منطقي لأن قانون التكليف وضع ضوابط للتكليف من ضمنها جدول زمني واضح، وأكد أن شباب الصيادلة مستمرين في التواصل بشكل منظم مع نواب المجلس، والنقابات الفرعية، بجانب التدوين عن الأزمة علي وسائل التواصل الاجتماعي حتي يتم صدور نتيجة التكليف للجميع دون تميز

وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

من جانبه رحب دكتور محفوظ رمزي عطية رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة بالقرار الصادر عن مجلس النواب، وأكد أن شباب الصيادلة لهم الفضل في الوصول إلى هذه النتيجة دون غيرهم، دعي الوزارة للاستفادة من هذه شباب الصيادلة، وأكد ان هناك تعنت من قبل وزيرة الصحة تجاة الخريجين، وأشار إلى ان نقابات الصيادلة الفرعية مستمرة في متابعة تعامل الوزارة مع هذه الأزمة حتي يتم تكليف الدفعتين بشكل كامل.

يذكر أن اجتماع لجنة الصحة أمس شهد تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة مع الخريجين أنفسهم وأكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية

وتقدم بعض النواب أيضا بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الصحة بتوضيح أسباب تأخر إعلان نتيجة التكليف وعدم تكليف الدفعة كاملا بالمخالفة لقانون التكليف، وتلقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الطلبات، وتم تحديد موعدين لطلب حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للرد على عدد من طلبات الإحاطة من بينها الرد على أزمة تكليف الصيادلة إلا أنها لم تحضر وتأجلت الجلسة الخاصة بمناقشتها في مجلس النواب ليوم 4 مايو القادم.