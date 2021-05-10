شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مسارات التطوير بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وطريق الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الأحد، عددًا من أعمال التطوير الجارية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وطريق الفيوم، وذلك خلال جولة مسائية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين لمتابعة الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين بداية من تقاطعه مع محور ترعة الزمر مروراً بكوبرى الطالبية ومحور ترسا وشارع المحولات، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى وأعمال الرصف والإنارة.

ووجه رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة بعدم تراكم المخلفات أو ناتج الأعمال ورفعها أولاً بأول وتهذيب الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق والمطلة من بعض أسوار المنشآت والعقارات ودهان تلك العقارات وإقامة أسوار بمحيطها وتوحيد أبعاد الأرصفة ومراجعة المسافات الخاصة باليوتيرنات، وسرعة الانتهاء من تحويلات المرافق واستغلال مساحات الأراضى الفضاء لتوفير أماكن مجهزة لانتظار السيارات ومنع الانتظار على جانبى الطريق وتقنين أنشطة المحال التجارية بنطاق مسارات التطوير وتوفير شكل حضارى لأكشاك الكهرباء.

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين خلال جولته التفقدية.

كما تفقد المحافظ كبارى المشاة المقامة أمام بوابات مدينة حدائق الأهرام بطريق الفيوم، حيث وجه رئيس حى الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين ورديات عمل لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بمحيط الكبارى، وتوفير متابعة على مدار 24 ساعة للحفاظ على المعدات والتجهيزات الخاصة بها لحين الانتهاء من الأعمال.

وانتهت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال تطوير طريق وكورنيش المريوطية، حيث شدد المحافظ على الشركات المنفذة للأعمال بتوفير العدد الكافى من الحارات المرورية لتسهيل حركة السيارات والحفاظ على عرض الشارع، مشددا على ضرورة رفع المخلفات وناتج الأعمال أسفل الأعمدة الخاصة بها.