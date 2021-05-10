شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تعلن الطوارئ خلال عيد الفطر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر.

وأوضح «محمدين» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تقرر تواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة، وكذلك إستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومديرى المعامل، والعاملين بالورادى والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، لافتا إلى الاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثرمن 325 موقع على مستوى المحافظة، وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التي تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم تجهيز قوة طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات، وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال أيام العيد، بالإضافة إلى أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين، فضلا عن الرقم 01207125125 المخصص لخدمة الواتس آب.