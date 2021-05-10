شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٤٠ محضر لمخالفة قانون العمل بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر برئاسة سعيد عبدالراضي مدير المديرية 40 محضرًا بعد القيام بزيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 392 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 79 منشأة يعمل بها 7849 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

فيما تلقت المديرية 55 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 33 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 12 شكوي، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقامت المديرية بتعيين 315 شابًا، منهم 26 من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 637 شابا وتوفير 139 فرصة عمل.

وقامت المديرية بقياس مستوى المهارة 383 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 11 ألف جنيه لـ5 عمال، بواقع 4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه كما قامت المديرية بإصدار 14 ترخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ3 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية