شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية تقرر العمل بنظام التبادل وتقسيم العاملين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى الكتاب الدورى رقم 78 لسنة 2021، الصادر من وزير التنمية المحلية، وعلى كتاب سكرتير عام المحافظة، وفى إطار جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية يكون عدد أيام العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية خمسة أيام أسبوعيا من الأحد إلـــى الخميس.

وأضاف أنه سيطبق الأمر الإدارى الصادر بتاريخ 27/4/2021 بشأن العمل بنظام التبادل بين العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، وتقسيم القوة إلى نصفين علــــــــــى كل من الموجهين الأوائل والعموم بدواوين الإدارات التعليمية والمديرية، وجميع العاملين الفنيين بالمراحل «ابتدائى، اعدادى، ثانوى»، مشاركة مجتمعية، تعليم مجتمعى، بيئة وسكان، تناسيق، جميع الفنيين التي ترتبط أعمالهم بالمدارس.

وذكر أن العمل سيكون بنظام التبادل بين العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، ويقوم مديرو عموم التعليم والشؤون التنفيذية، ومدير الإدارة بتقسيم القوة إلى نصفين يكون دوام كل منهما 3 أيام أسبوعيا بالتبادل.

وأشار أنه يحق لمديرى العموم ولمدير الإدارة استدعاء الزملاء خلال فترة التبادل في حالة حاجة العمل، على أن يلتزم العاملون بالادارة والمديرية أثناء الدوام بتنفيذ جميع المهام والالتزامات المطلوب تنفيذها لحسن سير أو انتظام العمل، كما يتم إعداد خطة التناوب بين العاملين ويخطر بها شؤون الديوان بعد الاعتماد من مديرى العموم .

وأوضح أنه يجوز للزميل من المعلمين المنتدبين ندبا جزئيا عضو هيئة التدريس، التوقيع بأى من المدرستين الأصلية أو المنتدب إليها الاكثر مناسبة وقربا له، ويعمل به من تاريخه وحتى إصدار تعليمات أخرى؛ ويتم التنسيق بين المدرستين في هذا الشأن، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء تواجد العاملين بالادارة أوالمديرية، لافتا إلى أنه يتم العمل بالأمر الإدارى اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك.