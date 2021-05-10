شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة المشروعات القومية.. تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، اتفاقية تعاون مشترك لدعم وتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجانبين، وتأتى الاتفاقية بين الطرفين لتعزيز التعاون والتكامل وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية.

وأوضح الدكتور محمود صقر، خلال كلمته، أن الاتفاق يقع ضمن استراتيجية الأكاديمية ورؤيتها المعلنة في التشبيك والتكامل وتفادى الجزر المنعزلة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال الشراكات المحلية والإقليمية الدولية وتكوين التحالفات والشبكات العلمية وهو توجه ساعد الأكاديمية في تنفيذ كثير من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأشار صقر إلى أن هذا الاتفاق هو الأول والأكبر في هذا الاتجاه مع أكبر مركز بحثى متعدد التخصصات في مصر والشرق الأوسط وهو صرح علمى نعتز به، مضيفا أن المركز القومى للبحوث، أحد أهم أعمدة منظومة البحث العلمى المصرية، ولا يتصور تطور أو تقدم في هذه المنظومة بمنأى عن المركز القومى للبحوث فهو المركز الأب كما جامعة القاهرة هي الجامعة الأم.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن التعاون بين الأكاديمية والمركز، سيتم من خلال عدة محاور، أهمها دعم ورعاية البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من الباحثين والمبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي التشاركى والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة في إطار استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٢٠.

كما استعرض صقر مبادرات وبرامج الأكاديمية المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار والتي تعمل على خلق بيئة مهيأة ومشجعة على الابتكار. وسيشمل الاتفاق إنشاء حاضنة تكنولوجية كبرى مشتركة بين المركز والأكاديمية وتقديم دعم مشترك لمشروعات البحوث والتطوير والابتكار للباحثين والعلماء بالمركز القومى للبحوث على أساس تنافسى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد هاشم أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهي بيت الخبرة القومي والداعم الرئيسى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار سيضمن لا محالة دعم أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث وتبادل الخبرات وتحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية في السوق المحلي والعالمي.

واستعرض الدكتور محمد هاشم والوفد المرافق له الخطط البحثية المتتالية للمركز القومى للبحوث ومخرجات الخطط السابقة ومستوى الجاهزية التكنولوجية لهذه المخرجات والدعم المطلوب للوصول بها إلى مرحلة التطبيق والتسويق التجارى.

وطالب رئيس المركز القومى للبحوث بضرورة تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين للبدء الفورى في تنفيذ مجالات هذا التعاون.

وأكد هاشم أن المركز سيسخّر الإمكانيات المطلوبة ليحقق هذا التعاون أهدافه وأن يكون نموذجا ناجحا تسعى الأكاديمية لتنفيذه مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى.