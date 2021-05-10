شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد وتوجه نصائح للمواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تحسنا نسبيا فى درجات الحرارة خلال عيد الفطر المبارك .

وأشارت أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البلاد ستشهد خلال العيد أجواء ربيعية معتدلة درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 32 و 33 درجة، والسواحل الشمالية بين 26 و28 درجة، وجنوب البلاد 38 لـ 40 درجة ، وسيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار لشديد الحرارة على جنوب البلاد .

وأشارت إلى وجود نشاط رياح سيزيد إحساسنا بتحسن حالة الجو ويجعلنا نشعر بتحسن وأجواء ربيعية، مع فرص أمطار خفيفة رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر غير مؤثرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار التى تصدرها الهيئة يوميا، فضلا عن تجنب التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة .