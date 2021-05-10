شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحذر من تجمعات وحفلات العيد أو التهاون فى احترازات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت نقابة الأطباء، فى بيان، ضرورة التوقف عن أفعال وتصرفات تشكل خطورة على الجميع وحتمية اتباع الإجراءات الإحترازية، مشيرة إلى أن الكمامة أفضل من ارتداء ماسك الأكسجين، والتباعد الجسدى أفضل من التباعد الأبدى، محذره من إضاعة الوقت فى جدل وهمى حول اللقاحات المختلفة، مشيرة إلى ضرورة سرعة أخذ التطعيم حتى يتوقف نزيف الإصابات والوفيات من جرّاء هذا الفيروس الذى لا يرحم.
من ناحية أخرى سجلت النقابة العامة للأطباء حتى الآن 524 شهيد من الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية كل الأطباء لمحاولة تفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية، قائلة: الفيروس شرس ومنتشر، وعلى الجميع الحصول على اللقاح الخاص بكورونا لتقليل فرص الإصابة بالجائحة.