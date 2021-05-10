شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: رصدنا توقيت مرور الصاروخ الصينى بالحدود المصرية طوال رحلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شفيق تعيلب بمعمل أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، الدور الذى قام به الفريق البحثى المصرى بالمعهد القومى للبحوث الفلكية خلال فترة حادث الصاروخ الصينى ، لافتا إلى أن الفريق البحثى بدأ الرصد يوم 5 مايو وحتى سقوط الصاروخ 9 مايو.

وأضاف الباحث بمعمل أبحاث الفضاء خلال مؤتمر علمى "أون لاين" ينظمه المعهد، عن صاروخ الفضاء الصيني CZ - 5B ، أن مراحل التحليل الذى قام بها الفريق البحثى شملت تحديد المدارات الخاصة بالصاروخ فى الفضاء وتوقتيات مروره بالحدود المصرية وتوقع توقيت سقوطه وحساب احتمالات تصادمه بالاقمار الصناعية وغيرها .

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن المعهد من خلال أدواره القومية يسعى لتوصيل المعلومة الصحيحة للجمهور ، مشيرا إلى الدور الذى لعبه المعهد فى رصد ومتابعة حادث الصاروخ الصينى .

ويأتى المؤتمر استكمالا للدور الذي يقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تغطيته متابعته العلمية لتطورات صاروخ الفضاء الصينى .

يذكر أن الصاروخ الصينى سقط في المحيط الهندي صباح الأحد 9 مايو 2021 ، ويأتى المؤتمر لتوضيح بعض الجوانب الفنية .

المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وباحثين متخصصين لشرح الجوانب الفنية الخاصة بواقعة الصاروخ الصينى، وتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين .