شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الأهلى يستضيف الزمالك فى قمة فض النزاع على صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، إعلان غلق شارع الهرم كليا وجزئيا أثناء تنفيذ أعمال مترو الأنفاق ، فيما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ووافق مجلس النواب على تعديل قانون الشهر العقارى للشركات، ورياضيا يلتقى الأهلى والزمالك في التاسعة والنصف مساء في إطار مباريات الدورى العام.





رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم اثناء تنفيذ أعمال المترو

خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا).





الحكومة تنفى وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين لحين استلام كارت الفلاح

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.





انخفاض تدريجى بالحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 10 مايو 2021 إلى السبت 15 مايو 2021.





"التضامن" تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستحقى "تكافل" بمناسبة العيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل" عن شهر مايو، حيث تم التقديم عن الموعد المحدد شهريًا بدلا من يوم 15 مايو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج " تكافل" ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة، كما تستمر فى صرف المستفيدين من "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد.





مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون رسوم الشهر العقارى للشركات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.





الأهلي يستضيف الزمالك الليلة فى قمة "فض النزاع" على صدارة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية ليلة كروية مثيرة عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى قمة الدوري المصري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة من نوع خاص تنتظرها الجماهير المصرية والعربية، كونها بطولة خاصة بين قطبى الكرة المصرية، بخلاف أهميتهما في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري بشكل كبير.