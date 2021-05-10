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بعد قليل.. معهد الفلك يكشف كواليس سقوط الصاروخ الصينى بمؤتمر علمى أون لاين

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القاهرة - سامية سيد - يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بعد قليل، مؤتمر علمى "أون لاين" عن صاروخ الفضاء الصيني CZ - 5B،  استكمالا للدور الذى يقوم به المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تغطيته متابعته العلمية لتطورات صاروخ الفضاء الصينى.

يذكر أن الصاروخ الصينى سقط فى المحيط الهندى صباح الأحد 9 مايو 2021، ويأتى المؤتمر لتوضيح بعض الجوانب الفنية .

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وبواسطة الباحثين المتخصصين لشرح الجوانب الفنية الخاصة بواقعة الصاروخ الصينى، ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين .

جدير بالذكر أن الصاروخ الصينى تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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