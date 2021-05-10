شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز خطة مصر لإنتاج لقاحات كورونا وتصديرها إلى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، خطة مصر لإنتاج لقاحات فيروس كورونا وتصديرها إلى إفريقيا، وأبرزت اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفاك" فى مصر .

وقالت الوكالة الإيطالية إن مصر تنتج لقاحات فيروس كورونا وتصديرها إلى أفريقيا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تطرح سينوفاك فى السوق المصرية بنهاية يوليو المقبل.

ونقلت الوكالة قول وزيرة الصحة، خلال زيارتها للشركة القابضة المصرية للمنتجات البيولوجية واللقاحات، إن المصنع سينتج دفعات من لقاح سنوفاك الصينى، بالاضافة إلى ذلك مصر مستعدة لإنتاج اللقاح الروسى سبوتنك v بالتعاون مع الجانب الروسى، حيث أكدت زايد أن هناك تعاون بين مستثمرى القطاع الخاص المصريين وروسيا لإنتاج سبوتنكv .

وأضافت زايد خلال المؤتمر الصحفى حول الاستعدادات لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني أن مصر ستستقبل أول شحنة من المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاح يوم 18 مايو المقبل.

وتابعت: "تشير الاتفاقية إلى إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال العام الأول منها، ونتوقع أن يتم إنتاج أول 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو المقبل، على أن يخضع اللقاح للتقييم من قبل هيئة الدواء المصرية بمجرد إنتاجه لمدة أسابيع يتم طرحه في السوق"، مضيفة:"نقوم بإعداد مجموعة مصادر قوية جدًا، وقاربت على الانتهاء بنسبة 100% خلال أسابيع قليلة وستكون مؤهلة لمزيد من الشراكات في تصنيع اللقاحات سواء لفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن شركة "فاكسيرا" أحد أهم الأذرع الوطنية للدولة، وستظل صمام أمان الطب الوقائي في مصر لتوفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والوبائية.