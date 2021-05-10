شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن استمرار صرف معاشات مايو من بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات مايو من فروع ومنافذ بنك ناصر الاجتماعى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، وجهت ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من بداية الأسبوع الماضى عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكتروني.

وتم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.