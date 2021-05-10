شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يكرم المعلم المصاب فى مشاجرة بين طالبتين بأسلحة بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم خلف الزناتىى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، وائل سيد محمد علي المعلم المُصاب بمدرسة السيدة رقية التجارية بنات، والذى تعرض لإصابة استدعت خضوعه لإجراء عملية جراحية له، بعد أن تدخل لفض خناقة بالسلاح الأبيض داخل المدرسة بين طالبتين مقيدتين بنظام العمال في المدرسة؛ بحضور الدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة، ومدير التعليم الفني بمحافظة القاهرة.

وأكد الزناتي، فى بيان، أنه قام بدوره على أكمل وجه هو وزملاؤه وحافظوا على طالبات المدرسة، متقدماً له بالشكر والتكريم على موقفه النبيل؛ وأن ما حدث داخل مدرسة السيدة رقية التجارية أمر غير مقبول، وهو فعل مستهجن من الطالبتين، ويؤكد أن هناك خللاً لابد من علاجه بشكل عاجل وسريع؛ مشيراً إلى أن ما فعله وائل سيد رد فعل طبيعي لكن من يدرك حجم مسئولياته داخل المدرسة وكونه قدوة لطلابه.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين للجنة التحقيق، أنه أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع فى وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لاسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة، وبناءا عليه قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فصل الطالبتين من الدراسة، نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.