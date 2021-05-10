شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تُحذر من الإفراط في تناول الأسماك المملحة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء من الإفراط في تناول الأسماك المملحة خلال أيام عيد الفطر.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه حال تناول اسماك مملحه يتم شرب كميه كبيره من السوائل وعدم التعرض لاشاعه الشمس المباشره،و تناول كميه من الخضراوات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمرضى الضغط والكلى يفضل عدم تناول وجبات الأسماك المملحة أو المدخنة.

وأعلن «شوكة» تنظيم حملات صحية في مختلف الأسواق وأماكن بيع الأسماك والمجمدات، وسحب عينات من الأسماك المعروضة للبيع، لبيان مدى صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.