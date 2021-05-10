شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تُبرم اتفاق مع «إيفا فارما» لاستيراد 300 ألف جرعة «رمديسيفير» من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرمت سفارة الهند في القاهرة، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة بلادها، الاثنين، اتفاق تعاون مشترك مع شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم، لتوريد قرابة 300 ألف جرعة علاجية من دواء «رمديسيفير إيفا فارما»، إلى بلادها، للمساهمة في جهود مواجهة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الدولة الهندية.

وقع الاتفاق في مقر السفارة الهندية اليوم السفير الهندي لدى القاهرة أجيت جوبتيه، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفا فارما».

وأشاد السفير الهندي، بحرص الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية المصرية على دعم الدولة الهندية في مصابها الأليم بانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة في بلاده، معربًا عن ثقته في نجاح «رمديسيفير إيفا فارما» في المساهمة بصورة فعالة في شفاء عشرات الآلاف من المرضى، وتخفيف آلامهم.

ووجه «جوبتيه»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيههم لكل الجهات المسئولة بالدولة المصرية للتعاون مع الهند في مواجهة «مصابها الأليم»، والذي بناءًا عليه تم إرسال كميات من الأكسجين الطبي لبلاده، فضلاً عن تعاون شركة «إيفا فارما» مع حكومة بلاده لتلبية احتياجاتها من «رمديسيفير»، وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية حسبما سيتفق عليه الطرفين فيما بينهم.

من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لـ«إيفا فارما»، ثقته في تسريع «رمديسيفير إيفا فارما» لشفاء الحالات المُصابة بفيروس كورونا، حيث يعتبر حالياً العلاج الأكثر فعالية حول العالم في علاج مصابي كورونا حتى الآن، موضحًا أن هذا الدواء يمنع تكاثر كورونا داخل خلايا الجسم البشري، ويوقف انتشاره، مما سيقلل نسب الوفاة في الهند عقب تناول هذا العقار.

وأعلن «أرمانيوس»، أن الدواء حقق نجاحات كبيرة في دول من مختلف قارات العالم، بعد تصديره لعدد كبير من البلدان، حيث تمتلك «إيفا فارما» حق توفير العقار لـ 127 دولة حول العالم، من بينها مصر.

ولفت إلى أن خطوط الإنتاج لدى «إيفا» حاصلة على شهادات الاعتماد من وكالة الأدوية الأوربية، كما أنها تطبق أعلى معايير الجودة حول العالم، ما يُمكن الشركة من تصدير منتجاتها للكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن «إيفا» بصدد تصنيع المادة الخام لـ«رمديسيفير» بإنتاج كمي ضخم خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيمكنها من التوسع في توفير تلك الكميات سواء لدولة الهند أو أي دولة تطلبه حول العالم، مشيراً إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي منه بالفعل، بفضل إنتاجه داخل مصانع «إيفا» كأحد أول 3 مصانع حول العالم تنتجه بموافقة اتفاق أبرمته الشركة مع شركة جلياد ساينسيز العالمية المُبتكرة للدواء.

ولفت إلى عمل «إيفا» على إنتاج «رمديسيفير» على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حتى تستطيع إنتاج أكبر كمية ممكنة من الدواء لتوفير كافة احتياجات الدولة المصرية منه، والتصدير لبلدان كثيرة حول العالم، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 1.5 مليون «فيال» من «رمديسيفير إيفا فارما» حاليًا للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من هذا الدواء، خصوصاً بعد النجاحات الحقيقية التي حققها على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مهمة «إيفا» الأساسية هي «إنسانية» عبر المساهمة في تخفيف آلام المرضى وتسريع شفائهم، مشيرًا إلى عملها على «التوزيع العادل» للدواء للدول التي تحتاجه