شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم أستاذ في هندسة جنوب الوادي لحصوله على جائزة الدولة التشجعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الاثنين، الدكتور حمودة محمد دردير، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكة بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية، بمنحه شهادة تقدير، نظرًا لجهوده العلمية في علوم الهندسة، وذلك في حضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

قال محافظ قنا، خلال مراسم التكريم، إن حصول أحد أبناء جامعة جنوب الوادي على جائزة الدولة التشجيعية في واحدة من أصعب المجالات العلمية تعد رسالة قوية لأبناء الجامعة سواء من الباحثين أو الطلاب بأن يجتهدوا ويحذوا حذو هذا العالم، مؤكدا أن أبناء محافظة قنا يتمتعون بقدر عال من الذكاء والفطنة في شتي المجالات، وأن الدولة المصرية الحديثة باتت تنظر بعين ثاقبة إلى مثل هولاء العلماء لتكريمهم في مختلف المحافل.

وأشاد «الداودي» بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي بإعتبارها منارة العلم على أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة شريك اساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.