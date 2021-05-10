شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 59 رحلة دولية وداخلية لنقل 4326 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا، الثلاثاء، 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 4326 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا ، الدوحه، لندن، باريس، دبي، روما ، إسطنبول، فرانكفورت، فيينا، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمّان ، الشارقة، أديس أبابا، نيروبي، بودابيست، أربيل، الخرطوم)، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4326 راكبا.