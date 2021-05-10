شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك المواطنين الفرحة بالعيد بتوزيع الكعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وزارة الداخلية عددا من عبوات الكعك بمستشفيات (قصر العينى- المعهد القومى للأورام- مستشفى السرطان - الأطفال اليابانى "أبو الريش"- أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعى- السيد جلال- الدمرداش الجامعى- مستشفى الصحة النفسية والعصبية)، كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

تمت مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين، من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الإحتفالات بكافة المناسبات، فقد قامت وزارة الداخلية بتجهيز عبوات كعك مشاركة من وزارة الداخلية للمواطنين فى إحتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية ودور الأيتام، يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.