شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة بامتداد شارع الجزائر أسفل دائرى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، من أعمال إصلاح صرف بشارع النيابة القديمة من ميدان أبو عبده، كما انتهت من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بامتداد شارع الجزائر أسفل الطريق الدائرى، وتم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع 279 خلف عمارة البرج بميدان الجزائر، وجارى إعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة والطرق.

وفى السياق نفسه، أكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، جنوب القاهرة، أنه يتم تنفيذ أعمال تطوير ميدان مؤمن بشارع النصر المعادى الجديدة بالتعاون مع المجتمع المدنى، ضمن خطة أعمال التطوير الجارى تنفيذها للشوارع والميادين

وأوقت أجهزة حى البساتين أعمال بناء مخالف بشارع مجدى من شارع زكريا من شارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النصر، وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها بمخازن الحى، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ الحى عدة حملات نظافة استهدفت رفع المخلفات المتراكمة بجانب أعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع مخلفات القمامة والأتربة من طريق الخيالة، ونفق البودرة بمنطقة عزبة النصر ، وطريق الأوتوستراد، ومدخل عزبة النصر من طريق الأوتوستراد، وشارع شرق السكة الحديد، وشارع 250 خلف مكتبة المعادي، وخلف مسجد النصر ارض الثلاث ملاعب بمنطقة عزبة الورد.