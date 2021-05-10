شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يترأس صلاة القداس بكنيسة الرضوانية خلال زيارته مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس أمس الأحد، صاحب الغبطة يوسف الأول العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس جاورجيوس بالرضوانية، فى إطار زيارته لجمهورية مصر العربية.



بطريرك الروم

وشارك غبطته فى الصلاة المطران جورج بكر، رئيس أساقفة بيلوسيوس الفخري، والنائب البطريركي العام بمصر والسودان، وسيادة المطران جاورجيوس حداد، رئيس أساقفة قيصرية فيلبس و بانياس ومرجعيون وتوابعها للروم الكاثوليك بلبنان، كما حضر أيضًا الأرشمندريت بيوس فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب جان صفير من الرهبنة اللعازرية.



جانب من الصلوات

وكان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة وحضور صاحبى الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، اجتمعوا بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى.



جانب من صلوات بطريرك الروم