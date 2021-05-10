شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث الفضاء: الصاروخ الصينى كان مقرر توجيهه لمقبرة مركبات الفضاء بقاع المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد من خلال أدواره القومية يسعى لتوصيل المعلومة الصحيحة للجمهور، مشيرا إلى الدور الذى لعبه المعهد فى رصد ومتابعة حادث الصاروخ الصينى .

وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال مؤتمر علمى "أون لاين" ينظمه المعهد، عن صاروخ الفضاء الصيني CZ - 5B ، على ضرورة تداول المعلومات الصحيحة وعدم إثارة الذعر بين المواطنين، قائلا :"لازال هناك من يشكك فى مكان سقوط الصاروخ الصينى حتى الآن" .

ومن جانبها تحدثت الدكتورة رشا غنيم رئيس أبحاث الفضاء بالمعهد، عن تفاصيل حجم الصاروخ الصينى والذى يعتبر متوسط الحجم، وكذلك الفرق بين المركبات الفضائية والمكوك الفضائى، لافته إلى أن الصاروخ الصينى كان سيتم توجيهه لمقبرة تسمى مقبرة المركبات الفضائية بقاع المحيط، وذلك قبل فقدان السيطرة عليه .

ويأتى المؤتمر استكمالا للدور الذي يقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تغطيته متابعته العلمية لتطورات صاروخ الفضاء الصينى .

يذكر أن الصاروخ الصينى سقط في المحيط الهندي صباح الأحد 9 مايو 2021 ، ويأتى المؤتمر لتوضيح بعض الجوانب الفنية .

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، و بواسطة الباحثين المتخصصين لشرح الجوانب الفنية الخاصة بواقعة الصاروخ الصينى، و ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين .

جدير بالذكر أن الصاروخ الصينى تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.