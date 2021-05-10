شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لرائدات المجتمع: تحملون سلاح الكلمة الطيبة لمحاربة العادات المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ،رسالة للرائدات المجتمعيات وهى أنه احتراما وتقديرا لرئيس الجمهورية لدعمه لدور الرائدات ولتأكيده على تنمية الوعى المجتمعى وبناء الإنسان المصرى.

وتابعت الوزيرة على الصفحة الرسمية للوزارة:" أيها الرائدات الرائعات همّوا وسارعوا فالطريق وإن كان صعب سهلا وبالكلمة والارادة ننال المنال وعلى حدود الوطن ومواقع القتال يقف جنودنا في بسالة وقوة وعزة وشرف يحمون الأرض والعرض ويدافعون عن الوطن الغالي الحبيب ولا يبخلون عليه دما ولا روحا.. حفظكم الله في كل مكان وزمان يا غرة جبين مصر الكرامة والعزة".

وأكدت الوزيرة أن الرائدات تساهم فى محاربة العادات المغلوطة التى يرفضها الدين والعلم والحضارة.. ويحملون سلاح الكلمة الطيبة والمعرفة الصحيحة والموروثات الايجابية والفكر الراقى الذى يحمى قوة مصر الناعمة ويشكل ثقافة أجيالنا وفكر بناتنا واولادنا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه على مشارف الفكر والثقافة وفي مواقع قتال الوعي الزائف وبراثن الجهل والتطرف تقف رائداتنا ومثقفاتنا في رحلة عطاء وشجاعة وعزيمة وصبر لتعزيز الوعي المجتمعي واعمال العقل وترشيد الفكر وتصفية الذهن ولحماية ديننا، اسلام او مسيحية، وثقافتنا من كل ما يشوبهم من اتهامات لا صحة لها ولا مرجعية ولا هي تصلح لبناء الوطن الذي نحلم به والذي نستحق ان نعيش على ارضه.

وأوضحت الرائدات تحمل ملفات التضامن وتركب قطار برنامج "وعي" فتطوف به محطات مختلفة بالقرى والنجوع لتصل به الى أقاصي البلاد وتسعى جاهدات لتوعية المجتمعات المحلية بقضايا تنموية مُلِحة تهدف لتنمية الأسرة والمجتمع مثل صحة المرأة والطفل، والتربية الايجابية، وتكافؤ فرص التعليم، ومناهضة العنف، ومحاربة ختان الإناث وزواج القاصرات، واحترام الاختلاف وعدم التنمر، والاكتشاف المبكر للاعاقة، والمودة والاستقرار الأسري، ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وإعلاء قيمة العمل، وترشيد المياه والحفاظ على البيئة، ومكافحة الادمان والتعاطي، وغيرها من القضايا التي تحقق في مجملها الاستثمار في البشر وتنمية المجتمع وبناء الوطن.

وتابعت الوزيرة قائلة:"ايها الرائدات الرائعات.. ذراعنا الميداني والثقافي.. جهودكن مقدرة.. نشعر بها ونرى نتائجها في كل الأنحاء وفي مختلف المجالات.. كل المشروعات القومية التي حمل رايتها الرئيس والتي سعت أجهزة الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها وتحقيقها بطاقة وجهد رهينة وجود فكر منفتح وثقافة صحيحة وسلوك ايجابي وشعور بالمسئولية وروح وطنية تحافظ عليها، وتنميها وتستثمر فيها.. فكر اولادنا ووعي مجتمعاتنا أمانة علينا جميعا وان تنمية وعي الأسرة والمجتمع هو جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، آن أوان الصحوة والنهضة.. فلنجاهد من أجل ذلك بالعقل والقلب والروح."