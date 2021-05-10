شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة تعلن رسميا "عيد مرسال" رئيسا لها خلفا لمحمد سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، اختيار عيد عبد الفتاح السيد مرسال، رئيسا للنقابة، وممثلها القانونى أمام كافة الجهات فى الدورة النقابية الحالية، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة النقابة العامة رقم 4 لسنة 2021، وطبقا لأحكام قانون النقابات العمالية، ولائحة النظام الأساسى للنقابة.

وأوضح عيد مرسال، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القرار تم اعتماده من قبل وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى اهتمامه بدعم وتقديم المزيد من الخدمات لأعضاء النقابة فى كافة قطاعاتها، وتوفير فرص عمل فى ظل اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة.

ويأتى اختيار عيد مرسال رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، خلفا لمحمد سالم رئيس النقابة السابق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذى توفى الأربعاء 24 مارس 2021.