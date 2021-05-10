شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 38 محلا ومقهى وتحرير 64 محضرا عدم ارتداء كمامة فى حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفى إطار المجهودات اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق، حيث أسفرت حملة لحى بولاق الدكرور بالقطاعين الشمالى والجنوبى للحى عن تحرير 32 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 277 كرسى و2 سماعة و3 شيش و 4 أنابيب بوتاجاز و4 ميزان و4 سلالم و8 استاندات و11 طاولة و 12 شمسية و 13 ثلاجة و 14 طقطوقة.

وفى حى الدقى تم التحفظ على 2 من مالكى المقاهى المخالفة بمعرفة قوات الأمن وغلق 3 محال لمخالفتهم مواعيد الغلق و تحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و6 محاضر إشغال طريق وضبط 2 سيارة ميكروباص للتحميل خارج الموقف، كما تمكن حي جنوب الجيزة من غلق وتشميع 7 محلات لمخالفتها المواعيد المحددة للغلق بشوارع ربيع الجيزي والأهرام والمنيب وميدان الجيزة كما تم رفع 60 حالة إشغال متنوعة .

وتمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من رصد عدد من حالات المخالفة خلال حملة لأجهزة المدينة برفقة قوات الأمن والتى قامت بتحرير 14 محضر غلق و 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة و 12 محضر إشغال ومصادرة 12 كرسى و4 قلب شيشة وماكينة بخار، وضبط محاولة تعدى عبارة عن إقامة صاج جمالون بمنطقة عزبة جلال ببرقاش، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ونجحت مجهودات لجان الرصد والمتابعة بمركز ومدينة الواحات البحرية فى ضبط عدد 2 مقهى مخالف لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بالغلق والتشميع ضدهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة.

وأسفرت حملة مكبرة لمركز مدينة البدرشين عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى مخالف و4 محال وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة ورفع 38 حالة إشغال .

كما تم غلق وتشميع 2 حالة مخالفة بمركز ومدينة أوسيم الأولى عبارة عن مقهى مخالف لتقديمه الشيشة ومصادرة الشيش، ومحل متجاوز لمواعيد الغلق، إلى جانب رفع عدد 87 حالة إشغال طريق تم إيداعها جميعاً مخازن المدينة، بمعاونة الأجهزة الأمنية قام مركز ومدينة الحوامدية بغلق وتشميع حالتى مخالفة لمواعيد الغلق وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأولى لكوافير حريمى بشارع الأندلس والأخرى لورشة سمكرة بشارع الرشاح بنطاق المدينة.