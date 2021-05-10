شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن انتظام صرف المساعدات النقدية عن شهر مايو ضمن برنامج "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل" عن شهر مايو، حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم بعدما تم تقديم موعد الصرف عن الموعد المحدد شهريًا بدلا من يوم 15 مايو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج " تكافل" ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة، كما تستمر فى صرف المستفيدين من "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.



وكانت وزيرة التضامن قد أكدت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.