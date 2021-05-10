شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع غرب الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تبذل جهدا كبيرا لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه في نطاق قطاع غرب الغربية أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (6) هندسة تضم كل من طنطا أول، طنطا ثان، مركز طنطا ، كفر الزيات ، بسيون ، قطور ، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى 100 الف مشترك منهم عدد 245 الف مشترك مسبوق الدفع ، تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 40 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالي :

-يوجد عدد (31) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين .

-إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (56) لوحة.

-بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 1185.227) كم .

- طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1929.092) كم .

- طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (3347.173) كم .

- بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (250.835 ) كم .

- عدد المحولات ( 4137) محول بإجمالي قدرة (1595.301) م . ف .أ .

- إضافة ( 7.372) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وعدد (12) محول بقدرة (6.4) م. ف .أ بالاضافة الى (2.54) م . ف. أ اضافات ناتجة عن سلاسل احلال المحولات خلال شهر مارس 2021.

-بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/3/2021 حوالى 50 مليون جنيه .

وقال شاكر، إن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء ، لافتا إلى أنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي عدد (36) فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لمحاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 (1330) محضرا بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 1,5 مليون جنيه بقطاع غرب الغربية ، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.