الأمن العام: ضبط 171 قطعة سلاح ناري و181 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 171 قطعة سلاح ناري، و181 قضية مخدرات ونفذ 62458 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية .

كما أثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 7 حوادث سرقة متنوع، و437 دراجة نارية مخالفة، و27207 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.