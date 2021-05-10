الشرطة توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

لاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

جاء ذلك في إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري والتواصل الفعال بكافة المناسبات الدينية والمحافل الاجتماعية المختلفة، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمرارًا لتفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.