بتعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول ") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني، بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.