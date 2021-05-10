ضبط بدال تمويني جمع بطاقات تموينية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، مالك محل بدال تموينة، بحوزته (1٫5 طن "سكر تمويني" – 300 عبوة "زيت تمويني") مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما في السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم، وقدرت بقيمة مالية (17850 جنيه).

وتمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي؛ لحيازته (2 طن دقيق بلدي مُدعم) قام المذكور بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (12000 جنيه).

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة في ضبط مالك مخبز بلدي؛ لحيازته (315 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين) قام بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.