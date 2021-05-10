ضبط 3 أشخاص جلبوا حقيبتين مخدر "إكستاسي" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية – يحملون جنسية إحدى الدول) تخصصوا في جلب وتهريب أقراص الإكستاسي المخدرة من إحدى الدول بإخفائها داخل مخازن سرية بحقائب السفر وتهريبها من خلال شركات الشحن بقصد ترويجها على عملائهم داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم أمام أحد مكاتب الشحن بالقاهرة عقب استلامهم حقيبتين وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسي "الخبوط" مخبأة بمخازن سرية بالحقيبتين - مبلغ مالي – 4 هواتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 250 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.