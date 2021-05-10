"مدرك لأفعاله".. لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن متحرش المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي داخل أحد العقارات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستندات التي قدمها دفاع المتهم عن حالته الاجتماعية والأسرية، تأكد بأنه عاقلا مدركا لأفعاله، إضافة أن المحكمة ناقشته خلال محاكمته واطمأنت لكونه مدركا لأفعاله واختياراته.

وأوضحت المحكمة بأنها وجدت بأن الأوراق خلت من أي دليل يفيد اختطاف المتهم للمجني عليها، والمحكمة تنفي عن المتهم تهمه الاختطاف، وأن الاتهام الثابت في حقه هتك عرض المجني عليه التي تبلغ من العمر 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي قضت بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي داخل أحد العقارات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقال بيان للنيابة العامة إن المتهم تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.